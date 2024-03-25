Зорин: я из Минска вернулся, а Мелёшин туда уехал. У него не будет там проблем

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин высказался об аренде Павла Мелёшина в минское «Динамо».

«Получилось, что я из Минска вернулся, а Пашка (Мелёшин), наоборот, туда уехал. Там хорошая команда, хороший тренер и ребята. Он уже забил в товарищеских матчах, а в первом туре чемпионата и забил, и отдал голевую передачу. Я пожелал ему удачи. Надеюсь, что Паша тоже хорошо себя проявит и вернётся к нам в «Спартак», будет играть тут.

Мелёшин спрашивал про ребят, тренера. Я сказал, что все, и тренер и команда, очень хорошие, а сам Минск прекрасный город. У него не будет никаких проблем, тоже должно получиться», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.