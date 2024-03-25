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Воспитанник «Спартака» Зорин двумя словами охарактеризовал Абаскаля

Воспитанник «Спартака» Зорин двумя словами охарактеризовал Абаскаля
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Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» охарактеризовал нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

– Эмоциональный, харизматичный. У него своя подача требований.

– Наверняка до вас доходят слухи об Абаскале. Как команда реагирует на них?
– Я редко читаю новостные каналы, это отвлекает. Незачем. Мы работаем, идём от матча к матчу, ничего не обсуждаем. Думаю, такое же мнение у Абаскаля.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 70 матчей во всех официальных турнирах, одержали 35 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение.

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