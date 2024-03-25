Защита Алвеса внесла залог в € 1 млн, Дани могут выпустить из тюрьмы в ближайшее время

Адвокаты Дани Алвеса внесли залог в размере € 1 млн в суд Барселоны, бывшего защитника «Севильи» и «Барселоны» могут освободить из тюрьмы в ближайшее время. Об этом сообщает испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, ранее появилась информация, что семья Алвеса рассчитывает взять в кредит € 1 млн, необходимый для внесения залога в суд. В январе прошлого года 40-летнему Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу.

Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени.