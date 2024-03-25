Игрок «Сочи» Сааведра: из россиян до переезда знал Аршавина, Жиркова, Головина, Акинфеева

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, кого из российских футболистов знал до перехода в клуб РПЛ. Напомним, о переходе 25-летнего чилийца «Сочи» объявил в конце января.

«Я фанат футбола, смотрел матчи, поэтому знал игроков достаточно хорошо. Большинство игр помню только по еврокубкам — следил за «Зенитом», ЦСКА, «Динамо». В частности, помню Андрея Аршавина, который играл за «Арсенал», Юрия Жиркова по игре за «Челси». Знал Александра Головина из «Монако», вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева», — приводит слова Сааведры издание «РБ Спорт».

В чемпионате Чили 2023 года Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Роберто Морено набрала 13 очков за 20 матчей. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с ЦСКА на домашней арене. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.