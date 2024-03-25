«Бавария» провела переговоры с главным тренером «Брайтона» Де Дзерби

Мюнхенская «Бавария» на прошлой неделе вела прямые переговоры с главным тренером английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает Bild Sport.

По информации источника, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль встречался с итальянским специалистом. Тренер «Брайтона» сообщил, что польщён интересом со стороны мюнхенского клуба, но попросил время на принятие решения.

По информации различных источников, у Де Дзерби также есть предложения от «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси».

44-летний итальянец возглавляет «Брайтон» с осени 2022 года. После 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона подопечные Де Дзерби набрали 42 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице.