«Ноттингем Форест» сделал заявление после снятия с команды четырёх очков в АПЛ

Футбольный клуб «Ноттингем Форест» сделал заявление после скандального решения английской Премьер-лиги. Ранее АПЛ сняла с «красных» четыре очка.

«Ноттингем Форест» крайне разочарован решением комиссии наложить на клуб санкцию в виде лишения четырёх очков. Несмотря на наше разочарование, мы благодарим комиссию за согласие заняться этим вопросом в ускоренном порядке. После нескольких месяцев взаимодействия с АПЛ и исключительного сотрудничества на протяжении всего процесса это было неожиданно и подорвало доверие, которое мы имели к Премьер‑лиге. То, что Премьер‑лига добивалась санкции в размере восьми очков в качестве отправной точки, было совершенно непропорционально.

Решение Комиссии вызывает вопросы, волнующие все клубы‑претенденты. Рынок трансферов игроков — это узкоспециализированная торговая среда, которую нельзя сравнивать с продажей обычных продуктов и услуг. Обоснование комиссии заключается в том, что клубы должны инвестировать только после того, как они получат прибыль от развития своих игроков. Такое рассуждение разрушает мобильность в футбольной пирамиде, а результатом решения будет резкое сокращение пространства для манёвра для всех подобных клубов, что приведёт к стагнации нашей национальной игры.

Мы считаем, что высокий уровень сотрудничества, продемонстрированный клубом в ходе этого процесса и подтверждённый и зафиксированный в решении комиссии, не был встречен взаимностью со стороны Премьер‑лиги», — говорится в заявлении английской команды.

Ранее стало известно, что «Ноттингем Форест» был лишён четырёх очков в чемпионате Англии по футболу из-за нарушения финансовых правил.

Отметим, «Ноттингем Форест» имел на своём счету 25 очков. Он занимал 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, снятие очков привело к тому, что команда опустилась с 17-го места на 18-е, то есть оказалась в зоне вылета.