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Стало известно, какого тренера ищет «Ливерпуль» на смену Юргену Клоппу

Стало известно, какого тренера ищет «Ливерпуль» на смену Юргену Клоппу
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«Ливерпуль» рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера клуба, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «Ливерпуль» готов вступить в борьбу с «Баварией» за главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. Он является основным кандидатом английского клуба.

Также «Ливерпуль» проявляет интерес с главному тренеру «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Новый спортивный директор клуба является большим поклонником итальянца.

Отмечается, «Ливерпуль» ищет молодого тренера, который сможет расти в клубе, а также тот, кто играет в атакующий футбол и обладает сильной личностью. Апрель и май станут ключевыми месяцами предварительных переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона.

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