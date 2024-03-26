Экс-гендир «Зенита» вспомнил, как утечка в СМИ помогла дожать трансферы Халка и Витселя

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, как в своё время утечка информации в СМИ помогла оформить трансферы Халка из «Порту» и Акселя Витселя из «Бенфики».

– После срывов переговоров по Халку мы прилетаем в Лиссабон, ловим Луиша Виейру – президента «Бенфики». И он заявляет: «Ребят, вы знаете, я тут почитал контракт Витселя. И оказывается, что опция выкупа в € 40 млн действует при условии, что вы за месяц до трансфера заявите, что выкупаете Акселя. А если я продам его вам сегодня, значит, я сделал это по доброй воле, и меня завтра не выберут президентом. Поэтому я вам его не продам». Мы начинаем вести переговоры с «Бенфикой». И в этот момент случается утечка.

– Утечка чего?

– Нас в компании с Виейрой фотографируют журналисты, в португальских СМИ сразу дают информацию, что «Зенит» отказался от Халка и берёт Витселя. Тут же президент «Бенфики» окончательно отвергает продажу Витселя: «Если вы не берёте Халка, меня тут дважды съедят, если вам Витселя отдам. Потому что он уйдёт, а Халк останется». Но в этот же момент эти новости читает и Энрике – и соглашается продать нам Халка за € 40 млн. Мы подписываем договор с «Порту», после чего говорим Виейре, что Халк у нас, а значит, Витсель нам больше не нужен. При этом надо понимать важную вещь: «Бенфике» очень нужны были деньги.

– Почему?

– Потому что их контракт с Витселем был заложен-перезаложен, клуб задолжал банкам. А если Вийера его продаст, то получит часть денег, на которые сможет купить несколько игроков. Так организован бизнес в Португалии.

– И что «Бенфика»?

– В итоге сам Виейра уехал отдыхать на побережье из-за нервных переговоров, но отправил к нам вице-президента. И тот сказал: «Я должен убедиться, что у вас точно контракт с Халком подписан, что вы точно € 40 млн за него заплатили. У нас же публичная отчётность. Если вы нас обманули, мы узнаем». Но мы же не такие. В итоге трансфер Витселя тоже состоялся. Мы ещё и в РПЛ успели все договоры привезти.