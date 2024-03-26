«У них 40 талантливых игроков». Филипп Лам назвал своего фаворита на Евро-2024

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам ответил на вопрос, какую сборную он считает фаворитом в борьбе за титул чемпионов Европы 2024 года.

«Франция, просто потому, что, на мой взгляд, у них есть 40 действительно талантливых футболистов. Также у них очень сбалансированная команда, и они могут легко вносить в неё изменения, выпуская игроков со скамейки запасных, которые вполне способны выходить с первых минут. Однако решающее значение состоит в том, чтобы выступить как единая команда на поле», — приводит слова Лама RMC Sport.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в одной группе с Австрией, Нидерландами, а также с командой, победившей в паре Уэльс/Польша, выступающих в Пути А отборочного турнира к Евро-2024.