Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У них 40 талантливых игроков». Филипп Лам назвал своего фаворита на Евро-2024

«У них 40 талантливых игроков». Филипп Лам назвал своего фаворита на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам ответил на вопрос, какую сборную он считает фаворитом в борьбе за титул чемпионов Европы 2024 года.

«Франция, просто потому, что, на мой взгляд, у них есть 40 действительно талантливых футболистов. Также у них очень сбалансированная команда, и они могут легко вносить в неё изменения, выпуская игроков со скамейки запасных, которые вполне способны выходить с первых минут. Однако решающее значение состоит в том, чтобы выступить как единая команда на поле», — приводит слова Лама RMC Sport.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в одной группе с Австрией, Нидерландами, а также с командой, победившей в паре Уэльс/Польша, выступающих в Пути А отборочного турнира к Евро-2024.

Материалы по теме
Филипп Лам: на чемпионатах мира в России и Катаре футбол был сопряжён с негативом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android