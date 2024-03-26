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Булыкин: Черчесову надо сосредоточиться на работе в клубе — больше шансов для прогресса

Булыкин: Черчесову надо сосредоточиться на работе в клубе — больше шансов для прогресса
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов входит в тройку кандидатов на пост тренера азербайджанцев. При этом в местной федерации футбола заявили, что пока не делали никому официальных предложений.

«Черчесов, конечно, знает всё про сборные, но я бы хотел видеть его в каком-нибудь клубе. Конечно, хочется видеть Черчесова в российской команде, но не знаю, где он окажется. Для меня Станислав Саламович – один из лучших российских тренеров. Я думаю, что Черчесову надо сосредоточиться на клубе, так как сборная – высокий уровень, а в команде работа идёт постоянно и больше возможностей для прогресса», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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