Валерий Непомнящий: в сборной Азербайджана понимают, что Черчесов за фигура

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов входит в тройку кандидатов на пост тренера азербайджанцев. При этом в местной федерации футбола заявили, что пока не делали никому официальных предложений.

«Тренер — профессия без признаков национальности. Критериями и оценкой может быть только уровень тренера. Черчесов — хороший и качественный тренер. У него есть опыт работы с национальной командой, клубами хорошего уровня. Если выбирают его, то понимают, что это за фигура. Но что думает Черчесов. Считает ли, что это вызов для него? Но у меня нет сомнений, что он качественный тренер. Работая за рубежом, он проявил себя.

По моему опыту, Азербайджан — непростая страна. Там своеобразное отношение к футболу — его очень любят и он популярен. Все в нём разбираются. А когда все разбираются, Черчесову это не очень нравится», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.