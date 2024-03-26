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Ромарио: Эндрику ещё многое предстоит сделать, чтобы достичь моего уровня

Ромарио: Эндрику ещё многое предстоит сделать, чтобы достичь моего уровня
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Бывший центральный нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио отреагировал на слова экс-полузащитника «Челси» Джо Коула, сравнившего его с 17-летним форвардом «Палмейраса» Эндриком, который грядущим летом перейдёт в мадридский «Реал».

«Ему ещё многое предстоит сделать для того, чтобы догнать меня. Ещё слишком рано проводить сравнения, особенно со мной. Но он хороший нападающий, от которого мы можем многого ожидать в будущем», — приводит слова Ромарио Mundo Deportivo.

Напомним, 23 марта, сборная Бразилии обыграла национальную команду Англии со счётом 1:0. Эндрик отметился на 80-й минуте игры с передачи вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Этот мяч стал дебютным голом Эндрика за основную сборную страны.

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