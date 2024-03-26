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Осипенко установил рекорд сборной России по футболу по количеству точных передач за матч

Осипенко установил рекорд сборной России по футболу по количеству точных передач за матч
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Центральный защитник «Ростова» и сборной России по футболу Максим Осипенко установил рекорд национальной команды по количеству точных передач за матч, совершив 111 таких пасов во встрече с Сербией. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной.

Пресс-служба российской национальной команды также подчеркнула, что процент точности передач Осипенко в прошедшем матче составил 98%. Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В той встрече Осипенко забил дебютный мяч за национальную команду. Он отличился на 32-й минуте игры с передачи Константина Тюкавина.

Помимо Осипенко, в игре с сербами голами отметились Антон Миранчук, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Отметим, что для Сергеева этот мяч тоже стал дебютным за сборную России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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