Осипенко установил рекорд сборной России по футболу по количеству точных передач за матч

Центральный защитник «Ростова» и сборной России по футболу Максим Осипенко установил рекорд национальной команды по количеству точных передач за матч, совершив 111 таких пасов во встрече с Сербией. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной.

Пресс-служба российской национальной команды также подчеркнула, что процент точности передач Осипенко в прошедшем матче составил 98%. Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счётом 4:0. В той встрече Осипенко забил дебютный мяч за национальную команду. Он отличился на 32-й минуте игры с передачи Константина Тюкавина.

Помимо Осипенко, в игре с сербами голами отметились Антон Миранчук, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Отметим, что для Сергеева этот мяч тоже стал дебютным за сборную России.