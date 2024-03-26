Тедеско: перед тем, как я возглавил «Спартак» Федун сказал мне, что сезон уже потерян

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился воспоминаниями о разговоре с экс-владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном перед тем, как принять предложение о работе в стане красно-белых. Напомним, Тедеско сотрудничал со «Спартаком» с 2019 по 2021 год. За это время команда под его руководством провела 54 матча во всех турнирах, в которых смогла победить 27 раз.

«В октябре 2019 года пришло время устраиваться на мою следующую работу — в московский «Спартак». Это было чем-то похоже на «Шальке», потому что, когда я занял пост главного тренера, клуб был на одиннадцатом месте в РПЛ. Я знал, что «Спартак» — самый большой клуб в России, с миллионами болельщиков. Но нужно было поехать туда и познакомиться с людьми, увидеть город и почувствовать клуб. Когда мне предложили работу, я поехал в Москву со своим вторым тренером Андреасом Хинкелем на три дня.

Мы встретились с президентом «Спартака» Федуном. Он мне сказал: «Послушайте, этот сезон для нас потерян. Мы уже доигрываем его, поэтому нам остаётся только придать команде стабильность. Но в следующем сезоне мы хотим побороться за первые два места». В России того времени, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов, нужно было финишировать в двойке лучших», — приводит слова Тедеско Coaches Voice.

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с 8 февраля 2023 года. До этого последним клубом 38-летнего специалиста был немецкий «Лейпциг», в нём Доменико работал на протяжении года. Итальянец также работал с «Эрцгебирге» и «Шальке».