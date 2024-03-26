Экс-тренер «Динамо» высказался об увольнении Ивича с поста главного тренера «Краснодара»

Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара», а также прокомментировал назначение россиянина Мурада Мусаева на эту должность.

«Чем Мусаев лучше Ивича? Надо быть в команде, чтобы об этом говорить. Думаю, тренировочный процесс у них совершенно разный. В первой части сезона «Краснодар» показывал очень приличный футбол. Зимой клуб полноценно не усилился, и в этом была проблема Ивича.

Потом писали, что тренер выгнал из раздевалки генерального директора и правильно сделал. Всё-таки это место для главного тренера, а не руководителя клуба. Соответственно, следующий ход был за Галицким. Уверен, для футболистов это было неожиданным», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».