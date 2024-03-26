Сборные Франции и Чили провели минуту молчания в память о жертвах трагедии в «Крокусе»

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Франции и Чили. Перед началом встречи футболисты и судьи почтили память жертв трагедии, которая произошла в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Они собрались в центре поля, чтобы устроить минуту молчания.

Фото: Кадр из трансляции

На момент написания новости южноамериканская сборная уже успела открыть счёт. На шестой минуте полузащитник Марселино Нуньес вывел чилийцев вперёд. Ему ассистировал защитник Маурисио Исла.

Статртовый состав сборной Франции: Меньян, Клосс, Салиба, Конате, Эрнандес, Тчуамени, Камавинга, Фофана, Коло Муани, Жиру, Мбаппе.

Стартовый состав сборной Чили: Браво, Исла, Диас, Личновски, Суасо, Эчеверрия, Нуньес, Осорио, Санчес, Давила, Варгас.