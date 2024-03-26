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В МИД РФ назвали человеческим поступком минуту молчания перед матчем Франция — Чили

В МИД РФ назвали человеческим поступком минуту молчания перед матчем Франция — Чили
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова отреагировала на проведение минуты молчания перед товарищеским матчем между национальными командами Франции и Чили.

«Минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе» перед матчем сборных Франции и Чили — человеческий поступок», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В данный момент Франция ведёт во встрече с Чили со счётом 2:1. На шестой минуте полузащитник Марселино Нуньес вывел чилийцев вперёд. Ему ассистировал защитник Маурисио Исла. На 19-й минуте полузащитник французской сборной Юссуф Фофана сравнял счёт с передачи Килиана Мбаппе. Через несколько минут Франция вышла вперёд благодаря голу нападающего Рандаля Коло Муани. Голевая передача в активе Тео Эрнандеса.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 2
Чили
0:1 Нуньес – 6'     1:1 Фофана – 19'     2:1 Коло Муани – 25'     3:1 Жиру – 72'     3:2 Осорио – 82'    
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