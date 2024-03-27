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Сборная Германии обыграла Нидерланды в товарищеском матче

Сборная Германии обыграла Нидерланды в товарищеском матче
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Сегодня, 27 марта, завершился товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). Встречу обслуживала бригада норвежских арбитров, которую возглавлял Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Нидерланды
0:1 Верман – 4'     1:1 Миттельштедт – 11'     2:1 Фюллькруг – 85'    

На 4-й минуте счёт в матче открыл нидерландский полузащитник Йоей Верман с передачи нападающего Мемфиса Депая. На 11-й минуте хозяева сравняли счёт в матче: отличился полузащитник Максимилиан Миттельштедт с передачи Джамала Мусиалы. На 85-й минуте победу хозяевам принёс точный удар Никласа Фюллькруга с передачи Тони Крооса.

Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 29 марта 2022 года. Тогда команды не выявили победителя в матче, который закончился со счётом 1:1. У немцев отличился нападающий Томас Мюллер, а за сборную Нидерландов забил нападающий Стивен Бергвейн, которому ассистировал защитник Дензел Думфрис.

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