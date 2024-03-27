Сборная Франции не без труда обыграла Чили в товарищеском матче

Во вторник, 26 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Франции и Чили. Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе, Франция. Встречу обслуживала английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на шестой минуте игры. Отличился полузащитник сборной Чили Марселино Нуньес. На 19-й минуте Юссуф Фофана с передачи Килиана Мбаппе сравнял счёт. Спустя ещё шесть минут нападающий Рандаль Коло Муани вывел французов вперёд. На 73-й минуте Оливье Жиру сделал счёт 3:1. На 82-й минуте 20-летний Дарио Осорио забил второй мяч чилийцев.

Напомним, перед началом матча была проведена минута молчания из-за теракта в Москве

Во время мартовский сборов команды уже успели провести по одному матчу. Франция проиграла Германии (0:2), а Чили разгромили Албанию — 3:0.