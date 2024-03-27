Свен-Йоран Эрикссон: всегда был болельщиком «Ливерпуля», с детства

Бывший главный тренер сборной Англии, «Манчестер Сити» и «Лестера» Свен-Йоран Эрикссон рассказал, почему всегда болел за «Ливерпуль».

«Я всегда был болельщиком «Ливерпуля», с детства. И мой отец, когда был намного моложе, тоже был болельщиком «Ливерпуля», так что это династия. Мой брат — фанат «Ливерпуля», мой сын — фанат «Ливерпуля».

Иногда ты злишься, когда у команды дела идут не очень хорошо. Были годы, когда для нас не случалось никаких значимых событий, но теперь они происходят снова на самом высоком уровне, который только возможен. Быть болельщиком ”Ливерпуля" сегодня — это здорово!» — приводит слова Эрикссона официальный сайт «Ливерпуля».

76-летний шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон большую часть своей карьеры работал с национальными командами, в числе которых сборная Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Также Эрикссон тренировал ряд европейских клубов, в числе которых «Рома», «Бенфика», «Фиорентина», а также работал в Китае. В Англии, помимо национальной команды, Эрикссон тренировал «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», а также работал спортивным директором «Ноттс Каунти».