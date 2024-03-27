Божович: кто мешает «Спартаку» быть на первом месте? Если только гороскопы

Бывший главный тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России. По его мнению, «Спартаку» в борьбе за золотые медали могут мешать гороскопы, а реальный секрет успеха прост — хорошие легионеры, долгосрочный тренер и ожидание.

«Не грустно ли мне видеть одного и того же чемпиона в РПЛ постоянно? Нет, не грустно. Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»? Кто мешает «Спартаку» быть на первом месте? Если только гороскопы. Может быть, их гороскоп реально не сходится на чемпионстве. Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даёшь тренеру работать, не мешаешь и ждёшь результата. Всё», — приводит слова Миодрага Божовича «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу после 20 сыгранных туров.