Нагельсман — о составе Германии на Евро-2024: больших изменений не планируется

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, планирует ли он кардинально менять состав национальной команды на Евро-2024, который будет для немцев домашним.

«Если все будут в форме, то летом мы не будем заниматься большими изменениями в составе. Ни 10, ни пять изменений не планируется. Может быть, всего один-два игрока. Те, кого сейчас с нами нет, должны быть лучше тех, кто есть», — приводит слова Нагельсмана журналист Патрик Бергер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Юлиан Нагельман возглавил национальную команду Германии в сентябре 2023 года. Контракт Юлиана с немецкой национальной командой рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.