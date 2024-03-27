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Нагельсман — о составе Германии на Евро-2024: больших изменений не планируется

Нагельсман — о составе Германии на Евро-2024: больших изменений не планируется
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, планирует ли он кардинально менять состав национальной команды на Евро-2024, который будет для немцев домашним.

«Если все будут в форме, то летом мы не будем заниматься большими изменениями в составе. Ни 10, ни пять изменений не планируется. Может быть, всего один-два игрока. Те, кого сейчас с нами нет, должны быть лучше тех, кто есть», — приводит слова Нагельсмана журналист Патрик Бергер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Юлиан Нагельман возглавил национальную команду Германии в сентябре 2023 года. Контракт Юлиана с немецкой национальной командой рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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