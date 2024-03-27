Кудряшов: у сборной России на матч с Сербией был боевой состав, все ждали классной игры

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Фёдор Кудряшов прокомментировал победу сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Вся футбольная страна ждала этого матча, так как это был первый соперник такого уровня за два года. Очень хотелось посмотреть на нашу сборную в противостоянии с Сербией, на каком уровне находятся наши игроки. Потому что много разговоров было, что играть с соперниками ниже уровнем – это не показатель.

Сборная всегда молчала, главный тренер что-то отвечал и планомерно готовил команду. И сейчас на мартовский сбор были вызваны, на мой взгляд, те игроки, которые были лучше всего готовы по итогам двух игр плюс Кубок после рестарта чемпионата. Состав был боевой, и все ждали классной игры», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».