«Никогда не ощущал таких эмоций». Деметрадзе — о выходе сборной Грузии на Евро-2024

Бывший грузинский футболист Георгий Деметрадзе прокомментировал выход Грузии в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«Впервые в истории сборная Грузии вышла на чемпионат Европы! Вся страна болела — и дети, и взрослые. Я никогда не ощущал таких эмоций! Думаю, на Евро сборная Грузии покажет хороший результат. Вся страна гуляла до утра. Последний раз такое было, когда в 1981 году «Динамо» Тбилиси взяло Кубок кубков. Сейчас в стране праздник, и, по-моему, он до сих пор продолжается», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). Встреча прошла на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Отметим, что сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F.