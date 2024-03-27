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Руслан Нигматуллин: с белой завистью будем наблюдать за Грузией на чемпионате Европы

Руслан Нигматуллин: с белой завистью будем наблюдать за Грузией на чемпионате Европы
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на выход Грузии в финальную часть чемпионата Европы 2024 года в Германии, признавшись, что будет с белой завистью наблюдать за игрой грузин на турнире.

«Поздравляю сборную Грузии с выходом на Евро. Для любой команды выступать на чемпионате Европы — великолепное достижение, а если это будет впервые, то ещё ценнее. Такие успехи достигаются за счёт звезды в команде, хорошего тренера и ровного подбора игроков высокого уровня. Неплохо выступали армяне и казахи, но до финальной части добралась только Грузия. Их команда оказалась достойна этого. С белой завистью будем наблюдать за выступлением сборной Грузии на Евро, потому что хотелось бы поболеть там за сборную России, но это уже другая история», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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