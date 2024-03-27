Защитник «Локомотива» Митай: минусы у Москвы? Пробки и цены!

Футболист московского «Локомотива» Марио Митай назвал главные минусы Москвы. Напомним, игроком железнодорожников албанец стал летом 2022 года.

«Первое — это пробки. Я в них уже настоялся! Второе — высокие цены практически на всё (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции. И третье — камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было пять-шесть штрафов», — приводит слова Митая Sport24.

В нынешнем сезоне Марио Митай провёл 19 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость албанца в € 1,5 млн. «Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.

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