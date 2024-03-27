Юрий Горшков: легенды «Крыльев» — Тихонов, Панфилов, Каряка. Мне до них очень далеко

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков ответил на вопрос, считает ли он себя легендой самарского футбола.

«Конечно, рано об этом говорить. Легенда – это люди, которые сыграли намного больше матчей и имеют больше памятных моментов с клубом. Таких немного. Для меня легенды клуба – Андрей Тихонов, Валерьян Панфилов, Андрей Каряка. Мне до них очень далеко», — приводит слова Горшкова Metaratings.

Горшков — воспитанник академии «Чертаново». За «Крылья Советов» футболист выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт Горшкова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.