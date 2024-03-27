Непомнящий: в замене тренера в сборной России нет смысла

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слухи о том, что Российский футбольный союз (РФС) хочет продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до лета 2026 года. Непомнящий поддержал такой вариант развития событий — по его мнению, сейчас нет причин что-либо менять в национальной команде.

«Информацию о вероятном продлении контракта сборной России с Карпиным воспринял как должное. В нынешних обстоятельствах нет причин что-либо менять. Сейчас нет никакого смысла в замене тренера национальной команды.

Резюмируя вопрос о совмещении Карпиным должностей в сборной и «Ростове», могу сказать, что оно точно никому не навредило», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

Ранее на новость о желании РФС продлить контракт с Карпиным отреагировала жена тренера. По её словам, официальных переговоров с РФС пока нет.