Защитник «Локомотива» Митай: знал, что Карреру обожают в России

Футболист московского «Локомотива» Марио Митай вспомнил о периоде совместной работы с экс-наставником «Спартака» Массимо Каррерой, под руководством которого он выступал в греческом АЕКе.

«Я был в курсе, что Массимо тут (в России. — Прим. «Чемпионата») обожают. Самое главное, что меня в нём впечатлило — это честность. Он был искренен со всеми футболистами, даже с молодыми. Поэтому мы пахали и выходили играть в первую очередь за него. Когда Карреру уволили, главным стал его помощник грек. Прощаясь, Массимо сказал ему: «Марио должен играть как можно больше». Я буду всегда ему благодарен за такое отношение», — приводит слова Митая Sport24.

Напомним, игроком «Локомотива» Митай стал летом 2022 года. В нынешнем сезоне Марио Митай провёл 19 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость албанца в € 1,5 млн.

«Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.