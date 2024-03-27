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Шунин, Смолов и другие игроки «Динамо» возложили цветы у «Крокус Сити Холла». Фото

27 марта в Москве игроки, тренеры и персонал футбольного клуба «Динамо» возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла», где недавно произошёл теракт.

Почтить память погибших в трагедии прибыли лидеры столичного клуба Фёдор Смолов, Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев и другие игроки, а также главный тренер Марцел Личка и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Фото с мероприятия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв, более ста человек погибли.

Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Некоторые зарубежные команды и сборные по футболу почтили память погибших минутой молчания.