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Роман Шаронов — о выходе сборной Грузии на Евро-2024: результат строится из мелочей

Роман Шаронов — о выходе сборной Грузии на Евро-2024: результат строится из мелочей
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов прокомментировал выход сборной Грузии в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«Самое главное для сборной Грузии то, что они решили задачу и вышли на Евро. Вся страна радуется. Поздравляю ребят, искренне рад их успеху. Игроки и все, кто работал для достижения этого результата, заслуживают упоминания. Результат строится из мелочей, это большая работа всего штаба.

Хвича уже показал себя в «Наполи» на самом высоком уровне, все знают, на что он способен. А чемпионат Европы для него и всей сборной — большой турнир, на котором они хотят показать достойный результат», — приводит слова Шаронова Metaratings.ru.

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F.

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