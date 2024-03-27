Юрий Горшков: Карпин назвал меня футболистиком? Это было один раз

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал о взаимоотношениях в национальной команде.

«В сборной со всеми хорошо. Много игроков, с кем играл за «Крылья Советов» и «Чертаново», но если выделить одного игрока, то это Серёжа Пиняев. Видно, что Захарян в порядке. Мы видим его высокий уровень. Арсен что-то рассказывает про Испанию, но подробности его историй пусть останутся внутри команды.

Карпин назвал меня футболистиком? Это было один раз, в самом начале, когда я только приехал. За три сбора больше не было такого. Не припомню, чтобы он ещё шутил надо мной», — приводит слова футболиста Metaratings.

25-летний Горшков — воспитанник академии «Чертаново». За «Крылья Советов» футболист выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.