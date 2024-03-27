«Начали плохо, но два матча — не показатель». Горшков — об игре «Крыльев» после перерыва

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков рассказал об игре самарской команды после зимнего перерыва.

«Я не согласен с тем, что «Крылья» сейчас играют нестабильно. Много хороших игр было в этом сезоне, матчи в Москве с ЦСКА и «Локомотивом» по качеству были очень хорошими. К сожалению, оба раза вели в счёте, но не выиграли. Осенний отрезок был стабильный, сейчас начали неудачно, но две игры – не показатель. В последних матчах проиграли, потому что, наверное, где-то были не готовы, в чём-то были слабее, вот соперники и воспользовались моментом. Внутри команды всё спокойно и хорошо, напряжённости из-за результатов нет», — приводит слова футболиста Metaratings.

25-летний Горшков — воспитанник академии «Чертаново». За «Крылья Советов» футболист выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.