Мостовой: рад за сборную Грузии! Говорят, люди там вообще не спали и ещё долго не будут

Бывший игрок сборной СССР и России по футболу Александр Мостовой отреагировал на выход сборной Грузии в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«У меня есть несколько друзей из Грузии. За два дня до матча я говорил, что буду болеть за сборную Грузии и надеяться, что они выйдут на Евро. Предполагал, что будет ничейная игра, а потом — серия пенальти.

Рад за сборную Грузии. Там до сих пор праздник. Говорят, что люди там вообще не спали и ещё долго не будут. Это очень здорово и шикарно! Тем более прошли довольную сильную Грецию, которая ранее разгромила Казахстан», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2). На групповом этапе этого турнира её соперниками станут национальные команды Португалии, Турции и Чехии. Эти матчи состоятся в рамках группы F.