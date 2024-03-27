Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Спартак» ведёт работы по утеплению стадиона «Лукойл Арена»

Источник: «Спартак» ведёт работы по утеплению стадиона «Лукойл Арена»
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» ведёт работы по утеплению домашнего стадиона «Лукойл Арена». Об этом сообщил телеграм-канал «Спартак Информ».

По информации источника, на стадионе идёт процесс закрытия козырька сооружения для исключения сквозняков, что сделает более комфортным пребывание зрителей внутри чаши «Лукойл Арены».

Напомним, домашний стадион «Спартака» стал именоваться «Лукойл Арена» с января 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 31 очко за 20 матчей. На первой строчке располагается «Зенит», у которого 40 очков. В 22-м туре «Спартак» на своём поле примет «Урал» в субботу, 30 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
«Спартак» объявил, что поможет пострадавшим от теракта в Москве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android