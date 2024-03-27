Источник: «Спартак» ведёт работы по утеплению стадиона «Лукойл Арена»

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Московский «Спартак» ведёт работы по утеплению домашнего стадиона «Лукойл Арена». Об этом сообщил телеграм-канал «Спартак Информ».

По информации источника, на стадионе идёт процесс закрытия козырька сооружения для исключения сквозняков, что сделает более комфортным пребывание зрителей внутри чаши «Лукойл Арены».

Напомним, домашний стадион «Спартака» стал именоваться «Лукойл Арена» с января 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 31 очко за 20 матчей. На первой строчке располагается «Зенит», у которого 40 очков. В 22-м туре «Спартак» на своём поле примет «Урал» в субботу, 30 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

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