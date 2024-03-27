Источник: экс-футболист «Динамо» и «Спартака» Ташаев завершил карьеру в 29 лет

Российский футболист Александр Ташаев завершил карьеру игрока в возрасте 29 лет. Об этом сообщил «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, у Ташаева были предложения от команд Медиалиги, но он решил закончить с карьерой игрока. Последним клубом полузащитника была владикавказская «Алания», которую он покинул в начале 2023 года, и с того момента являлся свободным агентом.

Александр Ташаев воспитывался в столичных школах «Локомотива», «Москвы» и «Динамо». Он выступал за московские «Динамо» и «Спартак», казанский «Рубин» и волгоградский «Ротор». Полузащитник вызывался в юношескую и молодёжную национальные команды России.

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