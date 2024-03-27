Рахимов — о трагедии в «Крокус Сити Холле»: команда воспринимает это очень болезненно

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, как команда отреагировала на трагедию в «Крокус Сити Холле».

«Когда такое случается, все спортивные события, всё остальное отходит на второй план. Мы прекрасно понимаем, что Всевышним нам дана одна жизнь. Когда вот так всё уходит, обрывается… Наверное, нет ничего дороже, чем жизнь. Команда это воспринимает, конечно, очень болезненно», – приводит слова Рахимова Metaratings.ru.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАД в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Длительное время в подмосковном комплексе продолжался пожар. Трагедия унесла жизни людей. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».