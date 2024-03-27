Анчелотти — о Несте и Мальдини: что я вообще мог объяснить этим двоим?

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что восхищается экс-защитниками «Милана» Паоло Мальдини и Алессандро Нестой, которых он тренировал во время работы в итальянском клубе.

«Если подумать, за всю мою карьеру в качестве тренера «Милана» я никогда не объяснял, как защищаться или какие движения делать при атаке соперника. Я никогда этого не делал, что я вообще мог объяснить этим двоим?» — приводит слова Анчелотти Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Мальдини провёл всю футбольную карьеру в «Милане». В августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

С тех пор как в 2014 году Неста объявил о завершении карьеры игрока, он успел поработать тренером в трёх разных командах, начиная с двухлетнего периода в «Майами» в США. Затем Алессандро вернулся на родину, чтобы возглавить «Перуджу» в сезоне-2017/2018. Далее местом работы Несты был клуб «Фрозиноне» в Серии B (2019-2021), откуда специалист был уволен за два месяца до окончания второго сезона. Сейчас Неста возглавляет футбольный клуб «Реджана».