Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис де ла Фуэнте: я доволен превосходством, которое мы показали в матче с Бразилией

Луис де ла Фуэнте: я доволен превосходством, которое мы показали в матче с Бразилией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче со сборной Бразилии. Игра проходила 26 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:3.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Окончен
3 : 3
Бразилия
1:0 Эрнандес – 12'     2:0 Ольмо – 36'     2:1 Родриго – 40'     2:2 Эндрик – 50'     3:2 Эрнандес – 87'     3:3 Пакета – 90+7'    

«Мы были намного лучше во всех линиях и компонентах игры. Я счастлив и доволен превосходством, которое мы показали в матче с Бразилией. Здесь нет проходных матчей. Мы играем очень престижно, и это нормально. Есть требования, и я ценю, что они выполняются. Я горжусь этими игроками. Мне очень тяжело при выборе состава на игру, и это очень хорошо. Из этих двух матчей мы извлекли много положительных моментов, которые дают нам информацию для размышления», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, в пятницу, 22 марта, сборная Испании на нейтральном поле в Лондоне (Англия) уступила Колумбии в товарищеском матче со счётом 0:1.

Материалы по теме
Полузащитника сборной Испании Ольмо в конце сезона можно будет выкупить за € 60 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android