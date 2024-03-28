Луис де ла Фуэнте: я доволен превосходством, которое мы показали в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче со сборной Бразилии. Игра проходила 26 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:3.

«Мы были намного лучше во всех линиях и компонентах игры. Я счастлив и доволен превосходством, которое мы показали в матче с Бразилией. Здесь нет проходных матчей. Мы играем очень престижно, и это нормально. Есть требования, и я ценю, что они выполняются. Я горжусь этими игроками. Мне очень тяжело при выборе состава на игру, и это очень хорошо. Из этих двух матчей мы извлекли много положительных моментов, которые дают нам информацию для размышления», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, в пятницу, 22 марта, сборная Испании на нейтральном поле в Лондоне (Англия) уступила Колумбии в товарищеском матче со счётом 0:1.