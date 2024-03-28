Дрис Мертенс высказался о том, когда может завершить карьеру

Бельгийский нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс ответил на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру профессионального футболиста.

«Честно говоря, я пока не знаю, когда завершу карьеру. Я много думал об этом в последние месяцы, но окончательное решение ещё не принято. Думаю, что буду играть ещё как минимум год. Считаю, что ещё способен играть на высоком уровне. Сейчас я часто выхожу на поле, мне всё нравится. Я могу продолжить выступать в «Галатасарае», а могу оказаться где-нибудь ещё», – приводит слова Мертенса Sporx.

Ранее сообщалось, что 36-летний футболист задумывается о завершении карьеры.

Напомним, контракт 33-летнего Мертенса с «Наполи» истёк в конце сезона-2021/2022. Игрок выступал за итальянскую команду с 2013 года. С тех пор нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. С 2011 года Мертенс вызывается в национальную команду Бельгии.

В нынешнем сезоне Мертенс сыграл во всех турнирах за клуб в 42 матчах, в которых отметился восемью голами и 11 результативными передачами. Контракт бельгийца с «Галатасараем» истекает в июне 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.

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