Глен Джонсон сравнил противостояния Гвардиолы с Клоппом и Венгера с Фергюсоном

Бывший защитник «Ливерпуль» и «Челси» Глен Джонсон сравнил противостояние Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа с противостоянием Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона.

«Можно ли соперничество Гвардиолы и Клоппа считать одним из величайших за всю историю АПЛ? Оно должно быть в этом списке.

Я бы сказал, что противостояние между Пепом и Юргеном, вероятно, уступает Арсену Венгеру и Алексу Фергюсону, но оно всё равно потрясающее. Уверен, что Пеп и Юрген ладят лучше, чем Венгер и Фергюсон, но они оба создали блестящие команды и являлись двумя гигантами, идущими лицом к лицу.

Это противостояние, которое все хотели увидеть», — приводит слова Джонсона Betfred.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством 56-летнего специалиста команда выиграла чемпионат Англии, Кубок, Суперкубок Англии и дважды — Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. 53-летний специалист выиграл вместе с клубом пять чемпионатов Англии, два Кубка и два Суперкубка Англии, а также четыре Кубка английской лиги. На международной арене «горожане» выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.