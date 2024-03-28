«Крылья Советов» финансово помогут пострадавшим от теракта в «Крокусе»

«Крылья Советов» запустили акцию, которая будет направлена на помощь пострадавшим от теракта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл». Так, самарский клуб запустил в продажу памятные футболки, на которых логотипы и надписи выполнены в чёрном цвете. Вырученные с продажи средства пойдут на благотворительность. При этом «Крылья Советов» также сыграют в этих футболках ближайший матч с «Зенитом».

«На матч с «Зенитом» игроки нашей команды выйдут в памятных футболках. Совместно с партнёрами приняли решение, что логотипы и надпись «Самара» будут выполнены в тёмных тонах. Также на них нанесено изображение журавлей в память трагических событий, произошедших в Подмосковье. Все средства, вырученные с продажи, пойдут на помощь пострадавшим в концертном зале «Крокус Сити Холл», — написала пресс-служба «Крыльев».

Фото: Телеграм-канал «Крыльев Советов»

Напомним, в пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Количество жертв теракта перевалило за сотню. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Некоторые зарубежные команды и сборные по футболу почтили память погибших минутой молчания.