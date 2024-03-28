Тренер «Оренбурга» Деограсия: нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о работе команды во время паузы на игры сборных. Также Деограсия отметил, что «Оренбургу» нужно набирать как можно больше очков, чтобы выходить из сложной турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге. На данный момент оренбуржцы занимают 14-ю строчку в таблице РПЛ.

«На протяжении этой паузы мы усердно готовились к матчам. Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации. Надеюсь, что игроки вернулись из сборных в хороших кондициях. Конечно, нам как тренерскому штабу не нравится эта пауза, но мы старались улучшить то, что было возможно в этих обстоятельствах», — сказал Деограсия в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в ближайшем матче РПЛ, который состоится 31 марта, «Оренбург» встретится с воронежским «Факелом».