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Тренер «Оренбурга» Деограсия: нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации

Тренер «Оренбурга» Деограсия: нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о работе команды во время паузы на игры сборных. Также Деограсия отметил, что «Оренбургу» нужно набирать как можно больше очков, чтобы выходить из сложной турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге. На данный момент оренбуржцы занимают 14-ю строчку в таблице РПЛ.

«На протяжении этой паузы мы усердно готовились к матчам. Нам нужно набирать очки и выходить из сложной ситуации. Надеюсь, что игроки вернулись из сборных в хороших кондициях. Конечно, нам как тренерскому штабу не нравится эта пауза, но мы старались улучшить то, что было возможно в этих обстоятельствах», — сказал Деограсия в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в ближайшем матче РПЛ, который состоится 31 марта, «Оренбург» встретится с воронежским «Факелом».

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