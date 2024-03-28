Шавло: счёт в матче с Сербией удивил, но это заслуга наших ребят, которые играли до конца

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Счёт в матче с Сербией удивил. Все склоняются к тому, что играли мы в меньшинстве. Но у Сербии качественные игроки, они и вдесятером могли играть нормально. Но наши ребята играли хорошо, не боялись рисковать. Были красивые голы, подключение крайних вингеров. Хлусевич эффективно играл. Положительные моменты в игре сборной есть.

Результат крупный, но нельзя обольщаться. Карпин сам говорил, что надо было посмотреть, как бы мы сыграли «11 на 11». Сербия давила в начале игры, мы не могли выйти со своей половины. Но ребят надо поздравить с победой. Это заслуга наших ребят, которые играли до конца», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше