Гацкан поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Ростов»

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между жёлто-синими и московским «Динамо». По его мнению, стоит ожидать равную игру.

«Нужно ожидать хорошую и равную игру. Не сказал бы, что кто-то из них имеет преимущество. Начало после возобновления чемпионата получилось позитивным для «Динамо» и «Ростова». У всех достаточно хороший результат. Отдавать кому-то преимущество нельзя», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра между «Ростовом» и московским «Динамо» состоится в пятницу, 29 марта. Встреча пройдёт в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.