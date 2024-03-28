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Хавбек «Реала Сосьедад» Захарян назвал самого неприятного соперника

Хавбек «Реала Сосьедад» Захарян назвал самого неприятного соперника
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос о самом неприятном для него сопернике.

«Было сложнее всего бегать за Хакими в матчах Лиги чемпионов. Это самый быстрый футболист. Было тяжеловато играть против него», — приводит слова Захаряна Sport24.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, 20-оетний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 32 игры во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. «Реал Сосьедад» после 29 туров чемпионата Испании сезона-2023/2024 располагается на шестом месте в таблице.

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