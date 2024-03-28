Гацкан объяснил, с чем связан удачный старт «Ростова» после зимней паузы

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан объяснил, с чем связан удачный старт жёлто-синих после возобновления сезона-2023/2024.

«Ростов» хорошо поработал на сборах. Достаточно хорошо команда укомплектовалась, очень качественные футболисты перешли в команду. Появился баланс как в обороне, так и в атаке. Команда смотрится очень достойно», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона жёлто-синие занимают 10-е место в турнирной таблице. Напомним, в следующем матче чемпионата России «Ростов» сыграет с «Динамо». Игра состоится в пятницу, 29 марта. Встреча пройдёт в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.