Ролан Гусев — о проблемах российского футбола: мы не умеем ждать талантливых ребят

Экс-игрок ЦСКА, «Днепра» и киевского «Арсенала», а ныне член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев сформулировал проблему детско-юношеского футбола в России.

«В первую очередь мы не умеем ждать. Ждать талантливых ребят. Они на первых порах могут уступать в технике. Вместо такого возьмут более сильного — а того мальчишку, который в будущем способен добраться до «Барселоны», не дождутся. А ведь мы все читали историю Месси — с чего он начинал и кем стал. И жалко мальчишек, оставшихся без международного опыта — сначала из-за ковида, теперь из-за нынешней ситуации. Раньше ездили на всякие турниры, в турнирах Гранаткина участвовали топ-сборные. Сейчас ребята варятся в собственном соку — это нехорошо», — приводит слова Гусева Sport24.

Гусеву 46 лет, с лета 2023-го он работает в «Динамо». За время профессиональной карьеры футболиста Ролан успел поиграть за ЦСКА, «Динамо», киевский «Арсенал и днепропетровский «Днепр». После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона бело-голубые под руководством Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «Динамо» отстаёт на два очка.

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