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Коваленко высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Крыльями»

Коваленко высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Крыльями»
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в субботу, 30 марта, в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. До перехода в «Зенит» Коваленко выступал именно за «Крылья Советов». Футболист рассказал, что предстоящий матч будет значить лично для него.

«Крылья» — сильная команда, которая играет главным образом от обороны: они встречают соперника в середине поля, а потом резко выбегают в контратаки. Думаю, будет интересная игра, потому что мы очень усердно готовимся каждый день. Осталось ещё несколько дней, а потом игра.

Что значит этот матч лично для меня? Мне всегда приятно вернуться в родные стены. Я там провёл два года, скучаю по ребятам. Хочется вернуться туда и почувствовать ту неповторимую ауру», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Напомним, в данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые становились чемпионами страны в пяти последних сезонах подряд.

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