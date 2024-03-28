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Тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем занимался во время паузы в РПЛ

Тренер ЦСКА Федотов рассказал, чем занимался во время паузы в РПЛ
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, чем занимался на выходных во время паузы в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Что делал в выходные? Как обычно, анализировал пройденный этап. Он получился, как говорится, не очень длинный, из трёх матчей. Но, тем не менее, было о чём подумать и поразмышлять, сделать много очень полезных и приятных дел.

Мы встречались [с тренерами]. Много времени не нужно [отдыхать друг от друга]. Мы настолько в этой профессии, что лишний день не то что вредит, но мы скучаем от общения с командой. А её нет, её не соберёшь, много ребят уехали в сборные», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Отметим, что после 20 туров РПЛ нынешнего сезона ЦСКА располагается на четвёртом месте, набрав 32 очка.

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